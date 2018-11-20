Александр Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА .





– У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь, — сказал белорусский лидер.

– Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам, — подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с министром иностранных дел России сторонам есть, что обсудить.

– Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен, — заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией — значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле.

– Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая, — заявил Александр Лукашенко.





Он отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны.

– Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза, — считает Глава государства. В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в — считает Глава государства. В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в Минске традиционное совместное заседание коллегий.

– Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом, —отметил министр.

По его словам, накануне на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав.

– Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности, — заявил Сергей Лавров.

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Беларусь проходит 20-21 ноября для участия в совместном. заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран. Подобные совместные заседания проводятся ежегодно для обсуждения актуальных тем белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере.

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

– Мы отвечаем за переговоры, которые идут над так называемым визовым соглашением. Последний раунд состоялся буквально несколько дней назад на уровне делегаций. Каждая из делегаций сформирована в межведомственном составе. Очередной вехой для выхода на окончательные договоренности будет конец ноября — начало декабря, когда эксперты должны в очередной раз уже в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор остающихся вопросов, — рассказал министр. — Там остались технические вопросы. Последний раунд зафиксировал достаточно серьезный прогресс. И к 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета Министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание. Отвечая на уточняющий вопрос, понадобится ли после подписания и вступления в силу соглашения вести речь о каких-либо пунктах пропуска на белорусско-российской границе, Сергей Лавров отметил, что не в курсе обозначенного вопроса в контексте пунктов пропуска. – Я знаю, что соглашение, которое готовится, должно удовлетворительно снять все озабоченности, которые были с обеих сторон, — сказал он. Как сообщал 14 ноября ТАСС, губернатор Смоленской области Алексей Островский на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым предложил создать международный пункт пропуска иностранных граждан на границе с Беларусью. В частности, обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная Горка. https://www.belta.by/