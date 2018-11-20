"Евроньюс" расскажет телезрителям во всем мире о II Европейских играх в Минске

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и телеканал «Евроньюс» (ООО «Евроньюс») заключили договор об информационном сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор дирекции Георгий Катулин и директор по международным продажам всемирно известного СМИ Кьелл Штайн.



Фото: minsk2019.by

Церемония подписания договора состоялась сегодня в Национальном пресс-центре Беларуси. По условиям соглашения телеканал «Евроньюс» произведет и разместит в эфире более 532 видеороликов, посвященных Беларуси и, в частности, II Европейским играм 2019 года. Кроме того, в эфир выйдут и знакомые европейскому зрителю программы о путешествиях и туристической отрасли — «Фокус», «Метрополитан», «Открытки», а также серия спортивных репортажей о подготовке Минска к масштабному континентальному событию «Дорога к…».

— Сегодня мы открываем новую страницу в продвижении II Европейских игр, как в Европе, так и в мире в целом. Ранее дирекция подписала соглашения с рядом средств массовой информации, однако телеканал «Евроньюс» среди них занимает особое место. Аудитория канала превышает 400 млн телезрителей, а программы транслируются на 12 языках. Кроме того, «Евроньюс» располагает еще и интернет-ресурсом, публикующим материалы на девяти языках. Все это гарантирует широкий охват зрительской аудитории, — считает Георгий Катулин.



Фото: minsk2019.by

— Наше сотрудничество с известным телеканалом также обусловлено успешной практикой продвижения им I Европейских игр в Баку и Европейских юношеских олимпийских фестивалей в Тбилиси и Дьере. Те репортажи имели положительный отклик со стороны специалистов спорта, болельщиков и СМИ.

Наше взаимодействие с «Евроньюс» — не просто канал передач информации, а творческое сотрудничество, поскольку эфирные материалы будут разрабатываться совместными усилиями. Это очень важно с точки зрения обмена опытом и наследия Игр. Думаю, что благодаря продвижению форума, который пройдет в Беларуси, в дальнейшем мы сможем выйти на другой уровень работы по освещению многих значимых мероприятий, планируемых к проведению в нашей республике, причем не только спортивных, — сказал Георгий Катулин.

— Для нас вы установили высокую планку, — подчеркнул Кьелл Штайн. — В то же время, это большая честь и бесценный опыт работы в таком масштабном проекте, как II Европейские игры.



Фото: minsk2019.by

В «Метрополитане» (Центральном репортаже) акцент делается на городе. Каждый город имеет свои особенности, а авторы стремятся сосредоточиться на ключевых характеристиках. Главная цель программы — показать город не только, как туристический центр, но и раскрыть его бизнес-потенциал, приоткрыть ночную жизнь. Таким образом, Центральный репортаж — лучший способ выделить самые привлекательные стороны столицы.

«Открытка» представляет собой репортаж-визитку, который фокусируется на отдельных аспектах жизни и культуры страны, предлагая информацию и советы путешественникам в динамичном, красочном ролике. Планируемая к выпуску серия из минимум трех репортажей рассматривается для продвижения культуры и уникальных традиций страны и ее туристического потенциала.

Наконец, «Фокус» — редакторский проект телеканала «Евроньюс», который полностью сосредоточен на том, чтобы рассказать о регионе, городе, или предстоящем событии и вызвать к ним интерес у зрителей. Темы подбираются исходя из событий в мире и календаря. Фокус-репортаж также позволяет раскрыть экономический потенциал объектов и инфраструктуры, которые будут задействованы в организации события.

Все упомянутые программы доступны на 10 языках: английском, французском, немецком, греческом, венгерском, итальянском, португальском, русском, испанском, турецком.



Фото: minsk2019.by

Также телеканал «Евроньюс» изготовит для белорусской стороны два ролика «Дорога к …» перед стартом Европейских игр. Сюжеты расскажут о задействованных аренах, деревне спортсменов, а также о наследии, которое оставят после себя Европейские игры. Корреспондент телеканала встретится с атлетами незадолго до старта форума, посетит тренировки и задаст вопросы об их целях на II Европейских играх, о тренировочном процессе. А 9 ежедневных репортажей будут об итогах соревнований, церемониях открытия и закрытия. Одного из своих спортивных журналистов на время проведение Игр телеканал командирует в Минск.

«Евроньюс» — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах мира. Аудитория канала составляет более 430 миллионов человек.