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Со сносом. Стала известна цена нового участка под жилую застройку в Сельхозпоселке

21.11.2018 14:20 — Разное | Tut.by  
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Минский городской центр недвижимости обнародовал начальную цену права застроить жильем новый участок в Сельхозпоселке, о котором TUT.BY уже сообщал. С расходами на снос и расселение она составляет более 8 миллионов рублей.

Участок расположен в Сельхозпоселке в границах улиц Беды, Восточной, 1-й Поселковой и 1-й Базисной. Тут находятся частные усадебные дома.


Скриншот с карты «Яндекс»

Право застройки этого участка выставлено на торги с начальной ценой в 1,014 миллиона. Кроме того, инвестор должен снести и отселить следующие жилые дома и постройки: по ул. 1-ой Базисной 16,18,20,22,22А, 24; по ул. 2-й Базисной, 21,24,25,27,28,29,30,30А; по ул. 1-й Поселковой 15,17,19,19 к.2,23; по ул. Восточной, 145,147,147А, 151, 153,155; по пер. Восточному, 110,112, 114,116. Эти работы потянут еще на 7,12 млн.


Так выглядит частный сектор на этом участке. Скриншот с карты «Яндекс»

На образовавшейся территории инвестор должен построить многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянками. Жилая застройка должна составить до 25,4 тысячи «квадратов».

В качестве требования здесь также предъявляется высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров. Выше — только по согласованию с МЧС.

Аукцион пройдет 27 декабря.

 
 
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