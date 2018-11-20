За январь-октябрь 2018 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Дзержинском районе составил 16,5 случая на 100 тыс. населения (январь-октябрь 2017 года – 12,3 случая на 100 тыс. населения).

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. Так, 72,7,4% из числа зарегистрированных за январь-октябрь 2018 года случаев ВИЧ – старше 30 лет, из которых 36,3% – старше 40 лет (январь-октябрь 2017 года – 87,5% и 12,5% соответственно).

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 63,6%, доля женщин составляет 36,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-октябрь 2018 года, составил 36,4% (январь-октябрь 2017 года – 25%).

По кумулятивным данным (1989 – 01.11.2018) основным путем заражения является половой (77%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 20%. За январь-октябрь 2018 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 100%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 0% (январь-октябрь 2017 года – 62,5% и 37,5% соответственно).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-октябрь 2018 года, 54,5% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 27,3% – лица без определенной деятельности, 18,2% – лица из мест лишения свободы (январь-октябрь 2017 года – 37,5%, 37,5% и 25% соответственно).



