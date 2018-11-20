В Кубке Беларуси по мини-футболу выступят сразу две команды из Лиды





В Доме футбола состоялась жеребьевка всех раундов XXIX розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. На этот раз в турнире примут участие 30 команд. Из них два коллектива из Лиды – действующий чемпион Беларуси «Лидсельмаш» и победитель местной любительской лиги «Лиданефтепродукт».

В первом раунде, 29 декабря, профессионалы из Лиды на выезде сыграют с командой «Иваново», а любители дома встретятся с «УВД-Динамо» из Гродно.

1/16 ФИНАЛА (29 декабря 2018 года)

Минск Юнайтед (Минск) – Дорожник (Минск)

Штурм (Минск) – Борисов-900 (Борисов)

Детскосельский (Городок) – Охрана-Динамо (Минск)

Спорт Вэй (Орша) – Территория (Минск)

Нова (Борисов) – Динамо-БНТУ (Минск)

Друк-С (Минск) – Белинвестбанк (Минск)

Апгрейд (Речица) – ВРЗ (Гомель)

Сириус (Речица) – ЦКК (Светлогорск)

Гомель Молоко (Рогачев) – БЧ (Гомель)

Химик (Светлогорск) – Гранит (Микашевичи)

Нефтепродукт (Лида) – УВД-Динамо (Гродно)

Иваново (Иваново) – Лидсельмаш (Лида)

Меркурий-ГТК (Брест) – Брест (Брест)

Аматары-БПТ (Барановичи) – Щучин (Щучин)

Первый этап (1/16 финала) пропустят действующие обладатель и финалист Кубка – «Витэн» (Орша) и «Столица» (Минск). Остальные команды стартуют со стадии 1/16 финала.

1/8 ФИНАЛА (9 января 2019 года)

1. Друк-С/Белинвестбанк – Витэн (Орша)

2. Столица (Минск) – Меркурий-ГТК/Брест

3. Штурм/Борисов-900 – Апгрейд/ВРЗ

4. Гомель Молоко/БЧ – Аматары-БПТ/Щучин

5. Иваново/Лидсельмаш – Сириус/ЦКК

6. Нова/Динамо-БНТУ – Химик/Гранит

7. Нефтепродукт/УВД-Динамо – Спорт Вэй/Территория

8. Детскосельский/Охрана-Динамо – Минск Юнайтед/Дорожник

1/4 ФИНАЛА (13 и 16 января 2019 года)

1. Победитель пары 4 – победитель пары 2

2. Победитель пары 5 – победитель пары 6

3. Победитель пары 8 – победитель пары 7

4. Победитель пары 1 – победитель пары 3

1/2 ФИНАЛА (20 и 23 января 2019 года)

Победитель пары 3 – победитель пары 4

Победитель пары 1 – победитель пары 2

ФИНАЛ (27 января 2019 года)

Заявки на проведение финала принимаются до 1 декабря. Уже изъявил желание провести решающий кубковый поединок могилевский спорткомплекс «Олимпиец».

Отметим, что за многолетнюю историю «Лидсельмаша» ему ни разу не удавалось становиться обладателем Кубка Беларуси. Команда «Лиданефтепродукт» уже третий раз попытается пройти первую стадию турнира.