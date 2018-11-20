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В Кубке Беларуси по мини-футболу выступят сразу две команды из Лиды
В Доме футбола состоялась жеребьевка всех раундов XXIX розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. На этот раз в турнире примут участие 30 команд. Из них два коллектива из Лиды – действующий чемпион Беларуси «Лидсельмаш» и победитель местной любительской лиги «Лиданефтепродукт».
В первом раунде, 29 декабря, профессионалы из Лиды на выезде сыграют с командой «Иваново», а любители дома встретятся с «УВД-Динамо» из Гродно.
1/16 ФИНАЛА (29 декабря 2018 года)
Первый этап (1/16 финала) пропустят действующие обладатель и финалист Кубка – «Витэн» (Орша) и «Столица» (Минск). Остальные команды стартуют со стадии 1/16 финала.
1/8 ФИНАЛА (9 января 2019 года)
1/4 ФИНАЛА (13 и 16 января 2019 года)
1/2 ФИНАЛА (20 и 23 января 2019 года)
ФИНАЛ (27 января 2019 года)
Заявки на проведение финала принимаются до 1 декабря. Уже изъявил желание провести решающий кубковый поединок могилевский спорткомплекс «Олимпиец».
Отметим, что за многолетнюю историю «Лидсельмаша» ему ни разу не удавалось становиться обладателем Кубка Беларуси. Команда «Лиданефтепродукт» уже третий раз попытается пройти первую стадию турнира.
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В Доме футбола состоялась жеребьевка всех раундов XXIX розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. На этот раз в турнире примут участие 30 команд. Из них два коллектива...
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