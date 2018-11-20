Мероприятие проводится с целью повышения профессионализма молодых педагогов. На этот раз учителям продемонстрировали организацию классной работы в средней школе №1.
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Открытый урок: в первой школе прошел семинар молодых учителей
21.11.2018 — Разное | Газета Авангард
Мероприятие проводится с целью повышения профессионализма молодых педагогов. На этот раз учителям продемонстрировали организацию классной работы в средней школе №1.
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Мероприятие проводится с целью повышения профессионализма молодых педагогов. На этот раз учителям продемонстрировали организацию классной работы в...
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