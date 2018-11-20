Во втором матче дальневосточного турне минское «Динамо» сыграет в гостях против «Куньлуня».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом матче выезда минчане одолели хабаровский «Амур» по буллитам (4:3). При этом «зубры» перевели игру в овертайм, забросив за 10 секунд до сирены.

Интересно, что именно в игре с «Куньлунем» «зубры» прервали свою рекордную серию поражений. В Минске «Динамо» было сильнее — 4:1.

Что касается китайской команды, то она находится на границе зоны плей-офф, всего на два очка отставая от нижнекамского «Нефтехимика».

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Хенкель — Знахаренко, Гаврус — Казионов — Павлович; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Бокун, Литвинов — Волков — Дроздов, Парфеевец.

«Куньлунь»: Браст (Лазушин); Лаюнен — Виклунд, Вольски — Сундстрем — Бек; Ярвинен — Витасек, Фонтэйн — Мертл — Лунд; Бартли — Бартулис, Ип — Кейн — Латта; Палола — Локхарт — Сквайрз.

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