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Минское "Динамо" играет в гостях с "Куньлунем". Онлайн матча

21.11.2018 14:27 — Разное | Tut.by  
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Во втором матче дальневосточного турне минское «Динамо» сыграет в гостях против «Куньлуня».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом матче выезда минчане одолели хабаровский «Амур» по буллитам (4:3). При этом «зубры» перевели игру в овертайм, забросив за 10 секунд до сирены.

Интересно, что именно в игре с «Куньлунем» «зубры» прервали свою рекордную серию поражений. В Минске «Динамо» было сильнее — 4:1.

Что касается китайской команды, то она находится на границе зоны плей-офф, всего на два очка отставая от нижнекамского «Нефтехимика».

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Хенкель — Знахаренко, Гаврус — Казионов — Павлович; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Бокун, Литвинов — Волков — Дроздов, Парфеевец.

«Куньлунь»: Браст (Лазушин); Лаюнен — Виклунд, Вольски — Сундстрем — Бек; Ярвинен — Витасек, Фонтэйн — Мертл — Лунд; Бартли — Бартулис, Ип — Кейн — Латта; Палола — Локхарт — Сквайрз.

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Теги: Минск
 
 
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Во втором матче дальневосточного турне минское "Динамо" сыграет в гостях против "Куньлуня".
 
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