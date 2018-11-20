Мозырский предприниматель, владелец фирмы по продаже стройматериалов, на протяжении нескольких лет выигрывал тендеры, которые проводил отдел образования.



Предприниматель участвовал в тендерах от лица трех компаний одновременно, одна из которых принадлежала ему. К остальным двум компаниям, реально существующим в Мозыре, "предприимчивый коммерсант" отношения не имел. Владельцы данных коммерческих структур, даже и не подозревали, что являются участниками тендеров отдела образования.



Для того, чтобы заявка выглядела наиболее привлекательной, мозырянин сознательно завышал стоимость товара в тендерных заявках подставных организаций. За счет более низкой стоимости поставки, предприниматель с сентября 2016 по май 2018 уверенно побеждал в тендерах на поставку стройматериалов для школ и садиков района.



Сейчас мозырскому бизнесмену следователи вменяют служебный подлог. Согласно санкциям статьи максимальное наказание, которое ему грозит, до двух лет лишения свободы.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре будут судить предпринимателя за незаконные победы в тендерах Мозырский предприниматель на протяжении нескольких лет, незаконно выигрывал тендеры отдела образования на закупку стройматериалов.далее...