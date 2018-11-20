Взаимодействие школы и семьи

В СШ№2 г.Борисова состоялась детско-родительская встреча «Семья. Семейные ценности». В мероприятии приняли участие учащиеся 9 «В» класса и их родители. Участники обсудили актуальные вопросы взаимоотношений детей и родителей, семейных ценностей в современной семье. В группах дети и родители выполняли различные упражнения «Круг радости, «Наши имена», «Лучи солнца», «Добавь пословицу», а также тест о семье «Незаконченное предложение». В конце мероприятия участники совместно составили «Заповеди семейной жизни». Мероприятие способствовало расширению знаний о семейных ценностях, развитию личностных качеств, формированию представлений о жизненном идеале семьи.

А.ДЕНИСЕНКО