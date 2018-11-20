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Взаимодействие школы и семьи

21.11.2018 — Разное | Единство  
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В СШ№2 г.Борисова состоялась детско-родительская встреча «Семья. Семейные ценности». В мероприятии приняли участие учащиеся 9 «В» класса и их родители. Участники обсудили актуальные вопросы взаимоотношений детей и родителей, семейных ценностей в современной семье. В группах дети и родители выполняли различные  упражнения «Круг радости, «Наши имена», «Лучи солнца», «Добавь пословицу», а также тест о семье «Незаконченное предложение». В конце мероприятия участники совместно составили «Заповеди семейной жизни». Мероприятие способствовало   расширению  знаний о семейных ценностях, развитию личностных качеств, формированию представлений о жизненном идеале семьи.

   А.ДЕНИСЕНКО

 
 
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Есть вечные темы, обладающие неизменной актуальностью и привлекательностью. Среди таких тем - сотрудничество и взаимодействие школы и семьи. Каждая школа...
 
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