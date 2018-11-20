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Мировые гиганты IT-индустрии потеряли почти 1 трлн долл из-за падения акций
Акции крупнейших технологических игроков мирового рынка — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнской компании Google Alphabet — снижаются уже в течение последних шести недель. В совокупности IT-гиганты потеряли почти 1 трлн долл, скатившись со своих 52-недельных максимумов.
Как сообщает
Ценные бумаги Amazon продолжают падать с тех пор, как 25 октября 2018 г компания опубликовала прогноз на IV квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков и инвесторов.
Акции Apple упали после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что организация сократила заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max.
Ценные бумаги Netflix и Alphabet тем временем продолжают падать вместе с остальными участниками, и эксперты связывают это с торговыми войнами между США и Китаем, которые агрессивно обмениваются пошлинами в различных сферах.
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Акции крупнейших технологических игроков мирового рынка — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнской компании Google Alphabet — снижаются уже в течение последних шести недель. В...
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