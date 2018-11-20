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Мировые гиганты IT-индустрии потеряли почти 1 трлн долл из-за падения акций

21.11.2018 13:51 — Разное | Партизан  
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Акции крупнейших технологических игроков мирового рынка — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнской компании Google Alphabet — снижаются уже в течение последних шести недель. В совокупности IT-гиганты потеряли почти 1 трлн долл, скатившись со своих 52-недельных максимумов.

Как сообщает Прайм-пресс, акции Facebook упали на 40%, что стало для компании новым годовым минимумом. Как отмечают эксперты, во многом причина такого падения связана с появлением информации о том, что соцсеть была задействована в оказании влияния на иностранных пользователей на выборах в 2016 г в США.

Ценные бумаги Amazon продолжают падать с тех пор, как 25 октября 2018 г компания опубликовала прогноз на IV квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков и инвесторов.

Акции Apple упали после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что организация сократила заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max.

Ценные бумаги Netflix и Alphabet тем временем продолжают падать вместе с остальными участниками, и эксперты связывают это с торговыми войнами между США и Китаем, которые агрессивно обмениваются пошлинами в различных сферах.

 
 
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Акции крупнейших технологических игроков мирового рынка — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнской компании Google Alphabet — снижаются уже в течение последних шести недель. В...
 
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