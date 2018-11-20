Мировые гиганты IT-индустрии потеряли почти 1 трлн долл из-за падения акций

Прайм-пресс , акции Facebook упали на 40%, что стало для компании новым годовым минимумом. Как отмечают эксперты, во многом причина такого падения связана с появлением информации о том, что соцсеть была задействована в оказании влияния на иностранных пользователей на выборах в 2016 г в США. Как сообщает, акции Facebook упали на 40%, что стало для компании новым годовым минимумом. Как отмечают эксперты, во многом причина такого падения связана с появлением информации о том, что соцсеть была задействована в оказании влияния на иностранных пользователей на выборах в 2016 г в США.





Ценные бумаги Amazon продолжают падать с тех пор, как 25 октября 2018 г компания опубликовала прогноз на IV квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков и инвесторов.





Акции Apple упали после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что организация сократила заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max.





Ценные бумаги Netflix и Alphabet тем временем продолжают падать вместе с остальными участниками, и эксперты связывают это с торговыми войнами между США и Китаем, которые агрессивно обмениваются пошлинами в различных сферах.