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В штате Массачусетс легализовали марихуану. Первым её купил мэр города

21.11.2018 14:32 — Разное | KYKY  
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В штате Массачусетс (на восточном побережье США, столица − Бостон) 20 ноября вступил в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях, то есть теперь её можно купить для себя. Это уже седьмой штат США, где легализовали каннабис − и первый на восточном побережье. Первым покупателем стал мэр небольшого города Нортгемптон, пишет Tjournal.

Жители штата проголосовали за легализацию в 2016 году. Теперь граждане старше 21 года могут купить себе до пяти граммов марихуаны. На весь штат пока что открылись только два официальных магазина, а остальным надо получить лицензию. Одна из точек появилась в городе Нортгемптон, мэр которого, простояв всю ночь в очереди, стал первым покупателем − он взял шоколадный батончик с марихуаной.

Дэвид Нарквиц сказал, что употреблять марихуану не планирует. Покупка была чисто символической, а батончик он пока что сохранит для истории: «Я горжусь, что стал первым человеком, который купил марихуану в штате. Думаю, это символическое послание всем: избранный мэр показывает доверие отрасли, которая долгие годы была стигматизирована. Теперь мы выводим её из «тени».

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В штате Массачусетс (на восточном побережье США, столица − Бостон) 20 ноября вступил в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях, то есть теперь её...
 
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