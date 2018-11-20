Трагедии на дороге можно избежать! Главное – не будьте равнодушными!

В беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко привел неутешительные данные статистики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.



Так, с начала текущего года с участием пешеходов на территории Брестской области уже зарегистрировано 140 дорожных аварий, в результате которых 28 человек погибли и 118 получили травмы и увечья. По вине пешеходов произошли 63 аварии, в которых 23 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в 36 случаях пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения!

На территории Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли. Этих смертей можно было бы избежать, если бы пешеходы обозначили себя световозвращающими элементами.

Вдумайтесь в эти цифры. Как видите, практически каждая вторая дорожная авария происходит по вине пеших участников дорожного движения.

Большинство происшествий случается в темное время суток или из-за плохого освещения, а также пребывания пешеходов в нетрезвом состоянии. Водителю тяжело среагировать, если пешеход как «тень» выходит на темную дорогу или пересекает ее, не обозначив себя световозвращающими элементами. Также находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора. Подумайте, ведь пять минут не спасут, но могут навсегда отнять самое дорогое, что есть у человека – жизнь.

Игнорирование элементарных мер безопасности является основными причинами наезда на пешехода. Проблема усугубляется осенью – с частыми туманами и все более коротким световым днем.

Одна из таких трагедий, произошла совсем недавно. 28 октября около восьми часов вечера в Пинском районе 42-летняя жительница д. Жидче двигалась на автомобиле «Форд-Фиеста» по автодороге Р-147 Стытычево — Невель — гр.Украины (Невель). Проезжая д. Стытычево женщина-водитель совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части, необозначенного световозвращающим элементом местного жителя. В результате наезда мужчина погиб на месте аварии. И так же, как и в предыдущем случае, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

К большому сожалению таких историй очень много. В нашем обществе существует проблема с отдельными гражданами, ведущими асоциальный образ жизни. У таких граждан, не мыслящих свою жизнь без бутылки, напрочь отсутствует чувство самосохранения. Их действия зачастую непредсказуемы и необъяснимы. Почему их как магнитом тянет на дорогу? Вряд ли на этот вопрос кто-то сможет ответить однозначно.

Помимо людей, которые любят прильнуть к бутылке, есть еще и те, у которых имеются проблемы со здоровьем. Вспышка приступа может застать человека по дороге домой. Увидев на проезжей части обездвиженное тело, большинство людей подумает «Он пьян, зачем мне думать о нем, если он сам виноват в том, что ведет такой образ жизни» и, скорее всего, пройдет мимо. Но это может быть ваше ошибочное мнение… и оно может стоить кому-то жизни.

Вовремя заметить, остановиться, подойти и спросить о самочувствии, вызвать «скорую помощь» или дать координаты местоположения, позвонив по номеру 102, – все эти действия не отнимут у вас много времени, но они помогут сохранить чью-то жизнь.

Будучи пешеходом, так и находясь за рулем автомобиля, следует быть более внимательным. Если вы не позаботитесь о своей безопасности, никто не сделает это за вас. Всегда нужно оставаться внимательным и бдительным особенно в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы заметили пешехода, который сидит или лежит около дороги — не будьте безразличными! Ведь он может оказаться чьим-то родным. В ваших силах предотвратить трагедию.

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ И БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ ДРУГ К ДРУГУ!