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Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса

21.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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На Белорусской железной дороге во всех поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса
На первоначальном этапе места для провоза велосипедов предусмотрены в электропоезде ЭР9 и дизель-поезде ДР1А в головных вагонах. В дальнейшем такими местами планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса.

Как сообщалось, конструкция позволяет провозить в вагоне одновременно три велосипеда в неразобранном виде. Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета. За провоз велосипеда в разобранном виде плата с пассажиров не взимается.

БЖД также планирует оборудовать подвижной состав специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади.

Все работы будут проводиться при плановых ремонтах подвижного состава.

БЕЛТА

Фото из https://vk.com/belrailway

 
 
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На Белорусской железной дороге во всех поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
 
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