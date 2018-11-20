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Россиянин с травматическим пистолетом пытался пересечь белорусско-литовскую границу
21.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Травматический пистолет обнаружили у россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Фото Госпогранкомитета
Утром 20 ноября в пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Lexus сморгонские пограничники обнаружили травматический пистолет. Также обнаружены два магазина по 8 патронов в каждом. Оружие и боеприпасы были завернуты в пакет и находились в подлокотнике между сиденьями.
Владельцем автомобиля оказался гражданин России.
По данному факту проводится проверка.
Фото Госпогранкомитета
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Травматический пистолет обнаружили у россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
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