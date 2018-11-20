Россиянин с травматическим пистолетом пытался пересечь белорусско-литовскую границу

Травматический пистолет обнаружили у россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



Фото Госпогранкомитета

Утром 20 ноября в пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Lexus сморгонские пограничники обнаружили травматический пистолет. Также обнаружены два магазина по 8 патронов в каждом. Оружие и боеприпасы были завернуты в пакет и находились в подлокотнике между сиденьями.





Владельцем автомобиля оказался гражданин России.

"Мужчина объяснил наличие оружия в авто тем, что забыл его выложить перед заграничной поездкой. Пистолет и патроны изъяты пограничниками для проведения экспертизы", - проинформировали в Госпогранкомитете.





По данному факту проводится проверка.

Фото Госпогранкомитета

БЕЛТА