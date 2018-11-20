Экономическим судом Гродненской области в отношении волковысской МПМК-142 открыта процедура санации





Зарегистрированное в 2000 году предприятие специализировалось на общестроительных и электромонтажных работах. Однако в последние годы работало с убытками, неплатежеспособность приобрела устойчивый характер, что не позволяло исполнять все договорные обязательства.

Общим собранием кредиторов в декабре прошлого года было принято решение о направлении в экономический суд Гродненской области заявления о признании общества экономически несостоятельным. Суд возбудил производство по делу о банкротстве и открыл защитный период. В июне определением суда было открыто конкурсное производство.

В результате анализа временным управляющим финансово-хозяйственной деятельности предприятия было установлено, что акционерное общество не может в полном объеме исполнять свои обязательства перед кредиторами, как просроченные, так и текущие, а размер кредиторской задолженности составил 700 тысяч рублей. При этом сохранилась материально-техническая база и штат сотрудников в количестве 75 человек. Выход предприятия на показатели рентабельности возможен за счет более четкой работы организации и реализации непрофильных, неиспользуемых в хозяйственной деятельности активов, максимального снижения издержек.

Кредиторы предприятия на проведенном управляющим собрании приняли решение ходатайствовать об открытии в отношении должника процедуры санации (оздоровления). Суд принял решение признать ОАО «Волковысская МПМК-142» экономически несостоятельным и ввести на 18 месяцев (до 24 апреля 2020 г.) в отношении должника процедуру санации.

В рамках этого срока управляющий сможет провести необходимые процедуры финансового оздоровления предприятия.

Решение суда от 26 октября 2018 г. вступило в законную силу.

СПРАВОЧНО:

Санация - процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления платежеспособности должника (статья 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»).

Быстро, надежно, красиво. Около четверти всех объектов, построенных в регионе, — это плоды созидательного труда мастеров

ОАО «Волковысская МПМК-142»