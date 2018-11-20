|
Экономическим судом Гродненской области в отношении волковысской МПМК-142 открыта процедура санации
21.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Зарегистрированное в 2000 году предприятие специализировалось на общестроительных и электромонтажных работах. Однако в последние годы работало с убытками, неплатежеспособность приобрела устойчивый характер, что не позволяло исполнять все договорные обязательства.
Общим собранием кредиторов в декабре прошлого года было принято решение о направлении в
В результате анализа временным управляющим финансово-хозяйственной деятельности предприятия было установлено, что акционерное общество не может в полном объеме исполнять свои обязательства перед кредиторами, как просроченные, так и текущие, а размер кредиторской задолженности составил 700 тысяч рублей. При этом сохранилась материально-техническая база и штат сотрудников в количестве 75 человек. Выход предприятия на показатели рентабельности возможен за счет более четкой работы организации и реализации непрофильных, неиспользуемых в хозяйственной деятельности активов, максимального снижения издержек.
Кредиторы предприятия на проведенном управляющим собрании приняли решение ходатайствовать об открытии в отношении должника процедуры санации (оздоровления). Суд принял
В рамках этого срока управляющий сможет провести необходимые процедуры финансового оздоровления предприятия.
Решение суда от 26 октября 2018 г. вступило в законную силу.
СПРАВОЧНО:
Санация - процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления платежеспособности должника (статья 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарегистрированное в 2000 году предприятие специализировалось на общестроительных и электромонтажных работах. Однако в последние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)