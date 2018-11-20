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Беларусь подписала кредитные соглашения с ЕИБ на 160 миллионов евро

21.11.2018 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь подписала кредитные соглашения с ЕИБ на 160 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил кредитную линию 25 млн евро крупнейшему белорусскому банку ОАО «АСБ Беларусбанк» на поддержку малого и среднего бизнеса.

В правительстве Беларуси были подписаны кредитные соглашения на более чем 160 млн евро с Европейским инвестиционным банком.

Эти деньги пойдут на реконструкцию Минской очистной станции водоканала и на поддержку частного бизнеса. Инвестиционный банк специализируется на финансировании проектов в области социальной инфраструктуры, поддержке малого предпринимательства и региональной интеграции.

Также планируется завершить подготовку проекта транспортного сообщения, в рамках которого предлагаются реконструкция и модернизация автодороги М-7 и модернизация инфраструктуры в пункте пропуска «Каменный Лог».

 
 
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил кредитную линию 25 млн евро крупнейшему белорусскому банку ОАО «АСБ Беларусбанк» на поддержку малого и среднего...
 
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