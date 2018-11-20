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Штраф - до 2450 рублей. Сколько белорусов наказали рублем за "забытые" деньги в паспорте на границе

21.11.2018 15:11 — Разное | Tut.by  
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За 9 месяцев текущего года сотрудники таможни составили 328 протоколов об административных правонарушениях за «забытые» деньги в паспортах во время прохождения контроля на границе. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в ГТК.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— За девять месяцев таможенными органами Беларуси выявили 328 случаев, когда люди оставляли деньги в документах, представленных к таможенному оформлению. Их привлекли к административной ответственности в соответствии со статьей 23.32 КоАП, — прокомментировали в ГТК.

В комитете добавили, что среди тех, кого привлекли к ответственности 40% граждане Беларуси.

На первый взгляд цифра 328 — внушительная. Но нужно учитывать, что ежесуточно таможенную границу пересекает в среднем 74 тысячи человек. За 9 месяцев это примерно 20 миллионов человек.

Напомним, тех, кто оставил в паспорте деньги при прохождении контроля на границе, могут оштрафовать на сумму до 50 базовых величин или 1225 рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 100 базовых величин или 2450 рублей. Если же выяснится, что гражданин хотел дать взятку работнику таможни, на проверяемого могут завести уголовное дело.

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В ГТК рассказали, сколько человек в день пересекает таможенную границу и сколько из них привлекли к административной ответственности за деньги в документах.
 
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