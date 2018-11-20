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У академической бани проблемы
21.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Баня по улице Агрономической была проверена работниками Горецкого РОЧС. В реконструированном здании УКПП «Коммунальник» (директором которого является Виктор Трухан) обнаружены несоответствия противопожарным требованиям.
Были выявлены следующие нарушения:
– в здании допущена эксплуатация помещений не в соответствии с эксплуатационной документацией;
– двери, расположенные на путях эвакуации, не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа;
– не обеспечена работоспособность и готовность применения пожарного крана (пожарный рукав в помещении котельной не подсоединен к пожарному крану);
– нет необходимого количества средств пожаротушения в соответствии с нормами оснащения;
– отсутствует план эвакуации людей при пожаре.
По результатам мониторинга в адрес директора УКПП «Коммунальник» направлены рекомендации по устранению выявленных противопожарных требований и установлены сроки информирования РОЧС об их устранении.
Павел ЗАХАРЧУК, старший инспектор ИНиП Горецкого РОЧС
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Баня по улице Агрономической была проверена работниками Горецкого РОЧС. В реконструированном здании УКПП «Коммунальник» (директором которого является Виктор...
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