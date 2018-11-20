У академической бани проблемы

Баня по улице Агрономической была проверена работниками Горецкого РОЧС. В реконструированном здании УКПП «Коммунальник» (директором которого является Виктор Трухан) обнаружены несоответствия противопожарным требованиям.





Были выявлены следующие нарушения:

– в здании допущена эксплуатация помещений не в соответствии с эксплуатационной документацией;

– двери, расположенные на путях эвакуации, не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа;

– не обеспечена работоспособность и готовность применения пожарного крана (пожарный рукав в помещении котельной не подсоединен к пожарному крану);

– нет необходимого количества средств пожаротушения в соответствии с нормами оснащения;

– отсутствует план эвакуации людей при пожаре.

По результатам мониторинга в адрес директора УКПП «Коммунальник» направлены рекомендации по устранению выявленных противопожарных требований и установлены сроки информирования РОЧС об их устранении.

Павел ЗАХАРЧУК, старший инспектор ИНиП Горецкого РОЧС