|
«Вы уже победители!». Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения»
21.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения»,
«Вы уже победители!» — подчеркнул глава государства, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в таком масштабном международном песенном конкурсе. «Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет», — добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. «Поэтому здесь победит только сильнейший», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства очень тепло пообщался с участниками конкурса, а встреча в целом вышла за рамки протокола и была наполнена дружескими объятиями, улыбками и искренним детским смехом. На встречу с Президентом, а также для поддержки нынешних конкурсантов пришли участники и победители конкурса прошлых лет, в их числе Ксения Ситник, Ольга Сацюк, Лидия Заблоцкая.
«Как ваши дела? Рассказывайте!» — такими словами Александр Лукашенко встретил ребят. «У вас тут очень красиво», — успел отреагировать один из участников до того, как президентский вопрос утонул в детском разноголосье. Ведь каждый стремился поделиться своими впечатлениями. Александр Лукашенко поинтересовался, как дела у белорусского солиста Даниэля Ястремского. «Хорошо, спасибо большое за приглашение», — сказал он.
Отвечая на вопрос, какого результата он ждет от своего выступления, белорусский участник отметил, что намерен сделать все, чтобы достойно представить Беларусь на конкурсе.
От участников, членов делегаций и организаторов детского конкурса главе государства вручили подарок — символический аналог главного приза конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями внутри верхней части, которые символизируют потоки звука.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения», передает БЕЛТА. Напомним, международный детский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)