«Вы уже победители!». Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения», передает БЕЛТА . Напомним, международный детский песенный конкурс пройдет уже в это воскресенье.

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«Вы уже победители!» — подчеркнул глава государства, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в таком масштабном международном песенном конкурсе. «Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет», — добавил белорусский лидер.





Он подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. «Поэтому здесь победит только сильнейший», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства очень тепло пообщался с участниками конкурса, а встреча в целом вышла за рамки протокола и была наполнена дружескими объятиями, улыбками и искренним детским смехом. На встречу с Президентом, а также для поддержки нынешних конкурсантов пришли участники и победители конкурса прошлых лет, в их числе Ксения Ситник, Ольга Сацюк, Лидия Заблоцкая.





«Как ваши дела? Рассказывайте!» — такими словами Александр Лукашенко встретил ребят. «У вас тут очень красиво», — успел отреагировать один из участников до того, как президентский вопрос утонул в детском разноголосье. Ведь каждый стремился поделиться своими впечатлениями. Александр Лукашенко поинтересовался, как дела у белорусского солиста Даниэля Ястремского. «Хорошо, спасибо большое за приглашение», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какого результата он ждет от своего выступления, белорусский участник отметил, что намерен сделать все, чтобы достойно представить Беларусь на конкурсе.

«Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю», — в шутку сказал глава государства. Ребята поинтересовались, сможет ли Александр Лукашенко прийти на сам конкурс, на что Президент заверил: «Даже если не приду, я все равно все увижу». Участники конкурса вместе исполнили для главы государства отрывок из песни нынешнего детского «Евровидения» «LightUp!» («Зажигай!»), что также является слоганом конкурса.





От участников, членов делегаций и организаторов детского конкурса главе государства вручили подарок — символический аналог главного приза конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями внутри верхней части, которые символизируют потоки звука.

А вот своего рода подарок от белорусских участников детского «Евровидения» прошлых лет только готовится. Молодые белорусские звездочки пообещали новые яркие моменты в развитии своего творчества и что глава государства о них еще услышит. «Спасибо вам большое, ребята, что пришли ко мне в гости. Это тоже будет маленькая страничка в моей биографии», — сказал на прощание Александр Лукашенко.

После совместного фотографирования с белорусским лидером ребятам вручили президентские подарки — сладости и книги о Беларуси.