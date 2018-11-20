Профсоюзы проверят, мерзнут ли люди на работе

С 1 декабря профсоюзы будут проверять температурный режим на предприятиях.







Как пройдет проверка?

Соблюдение температурного режима на предприятиях проверят технические инспекторы Федерации профсоюзов. Они регулярно проводят мониторинги за выполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях. В холодное время года особое внимание обращают на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Проверки, направленные на выявление фактов нарушения температурных условий на рабочих местах, начнутся с 1 декабря. Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов.

Что делать, если на работе холодно?

На постоянной основе в ФПБ работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

Если температурный режим нарушен

В прошлом году в ходе профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах было выявлено 1 781 нарушение. Нанимателям вручено 895 рекомендаций на их устранение. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Мониторинг коснулся 4 696 предприятий.

Какой должна быть температура?

Зимой в офисах температура должна быть +20 °С и выше. В механических цехах — не менее +17 °С, в литейных, термических, сварочных цехах — +15 °С и выше. В законе «Об охране труда» есть нюансы, которые связаны с тем, как трудиться в сильный мороз, -25 °С и ниже. У людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда должны быть перерывы, чтобы согреться. Такие перерывы определяются правилами внутреннего распорядка или коллективным договором.

Стоит отметить, что на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

По материалам пресс-службы ФПБ