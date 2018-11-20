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Производственный календарь на 2019 год (инфографика)
21.11.2018 —
Разное
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Кировец
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ЕБРР и ЕИБ выделили 168 млн евро для модернизации Минскводоканала
17:51,
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Дискредитация российского кандидата на пост главы Интерпола недопустима - МВД РФ
16:48,
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15:32,
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20.11.2018,
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20.11.2018,
Tut.by
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Tut.by
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Мужчина в Новополоцке нашел карточку, сходил с ней в магазин и выбросил. Но его все равно нашли
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В Столинской больнице умер пациент, который неделю искал по врачам помощи. Семья обратилась в СК
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"Впервые в жизни люблю. Люблю чужого мужчину". Есть ли будущее у отношений с женатым, отвечает психолог
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"Миссис Беларусь" стала Екатерина Сакович. Она представит нашу страну на конкурсе "Миссис мира"
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