Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией





Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь», — сказал белорусский лидер. »

Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с министром иностранных дел России сторонам есть, что обсудить. «Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен», — заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией — значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. «Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая», — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны. «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза», — считает глава государства.

В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в Минске традиционное совместное заседание коллегий. «Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом», — отметил министр.

По его словам, накануне на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав. «Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности», — заявил Сергей Лавров. В

беседе с журналистами Сергей Лавров рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждалось состояние двусторонних отношений в русле тех договоренностей, которые были приняты на президентском уровне, Высшем государственном совете Союзного государства. Обсуждены прошедшие и предстоящие мероприятия в рамках союзнических отношений, в том числе в многосторонних форматах.

«Мы рассмотрели вопросы, которые касаются реализации договоренностей об обеспечении равных прав граждан России и Беларуси во всех сферах деятельности. Я очень признателен Президенту Беларуси за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству наших внешнеполитических ведомств и в целом развитию отношений в рамках Союзного государства», — добавил Сергей Лавров.

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Беларусь проходит 20-21 ноября для участия в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран. Подобные совместные заседания проводятся ежегодно для обсуждения актуальных тем белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере.