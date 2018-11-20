ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

21.11.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь», — сказал белорусский лидер. »

Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с министром иностранных дел России сторонам есть, что обсудить. «Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен», — заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией — значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. «Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая», — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны. «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза», — считает глава государства.

В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в Минске традиционное совместное заседание коллегий. «Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом», — отметил министр.

По его словам, накануне на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав. «Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности», — заявил Сергей Лавров. В

беседе с журналистами Сергей Лавров рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждалось состояние двусторонних отношений в русле тех договоренностей, которые были приняты на президентском уровне, Высшем государственном совете Союзного государства. Обсуждены прошедшие и предстоящие мероприятия в рамках союзнических отношений, в том числе в многосторонних форматах.

«Мы рассмотрели вопросы, которые касаются реализации договоренностей об обеспечении равных прав граждан России и Беларуси во всех сферах деятельности. Я очень признателен Президенту Беларуси за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству наших внешнеполитических ведомств и в целом развитию отношений в рамках Союзного государства», — добавил Сергей Лавров.

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Беларусь проходит 20-21 ноября для участия в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран. Подобные совместные заседания проводятся ежегодно для обсуждения актуальных тем белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы проверят, мерзнут ли люди на работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика