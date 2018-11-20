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Жлобинский район: в отношении охотника-нелегала возбуждено уголовное дело

21.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинский район: в отношении охотника-нелегала возбуждено уголовное дело

В Рогачевском районе 17 ноября ночью был задержан мужчина, который охотился на пушнину. Как сообщил газете «Новы дзень» начальник Жлобинской районной инспекции животного и растительного мира Александр Железнов, добывать пушного зверя по можно только в светлое время суток. Обладатель путевки на пушнину также не имел права охотиться в этом месте. Помимо этого, у него были обнаружены запрещенные пулевые патроны. Добычей охотника стали 3 куницы. Причиненный ущерб природе оценивается в размере 2,6 тыс. рублей. По этому факту проводится проверка.

Несколькими днями ранее, 15 ноября, сотрудники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с инспектором по разрешительной работе РОВД провели осмотр частного дома в Жлобине, хозяин которого попал под подозрение в незаконной охоте. В доме оказалось 6 холодильников, в которых было обнаружено мясо, а также головы и конечности 4-х косуль. Мужчина признался, что добыл дичь нелегально – без разрешения и с помощью незарегистрированного оружия. Он добровольно выдал ружье, 20 патронов и 3 банки пороха, запрещенные орудия рыболовства.  В отношении охотника-нелегала возбуждено уголовное дело.

По материалам Жлобинской районной инспекции животного и растительного мира подготовила Людмила Кричко.

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В Рогачевском районе 17 ноября ночью был задержан мужчина, который охотился на пушнину. Как сообщил газете «Новы дзень» начальник Жлобинской районной...
 
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