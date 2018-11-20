9 способов, как предотвратить глупые ссоры, которые случаются в каждой паре, начавшей жить вместе

Ребята, не ссорьтесь, просто купите по тюбику каждому и выдавливайте пасту так, как нравится!

Из-за посуды

Почти каждая пара проходит этап, когда нужно решить, кто выносит мусор, кто моет посуду, а кто протирает пыль.

Но с посудой все не так просто, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы назначили ответственного. Но потом все равно начинается: «ты оставила разводы!», «почему ты не замочил тарелку из-под гречки, мне ее теперь зубами отгрызать?», «почему губка киснет в раковине?», «а стол протереть не судьба?»

Проблему может решить посудомоечная машина, а также — терпимость и понимание, что никакая посуда не стоит ваших нервов и хороших отношений.

Из-за телевизора

Вообще, сегодня почти в каждой семье кроме стационарного телевизора есть еще по ноутбуку или планшету на каждого. Поэтому распри возникают не на тему, «камеди клаб» смотреть или «энимал плэнет». Причиной ссор становится громкость звука.

Один любит тишину, другой — «белый шум» телевизора. И как решить вопрос, если вы живете в тесной однушке? Есть такое изобретение — наушники. Рекомендуем воспользоваться.

Из-за одеяла

Один любит укутываться в него, как в кокон, а другой ворочается во сне, нарушая герметичность. Но оба обожают обниматься во сне. В итоге одному — жарко, другому — холодно, а вместо объятий — ночная борьба за одеяло.

Два разных одеяла или одно, но очень большое, вероятно, спасет ситуацию. В конце концов, обниматься можно и в другое время суток.