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9 способов, как предотвратить глупые ссоры, которые случаются в каждой паре, начавшей жить вместе
21.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
У каждой пары, начавшей жить вместе рано или поздно возникают разногласия. Причем больше всего раздражают бытовые мелочи. Как же не разбить семейную ладью о подводные камни быта? Рассмотрим несколько ситуаций.
Ссора из-за зубной пасты
О, эта коварная паста! Из-за нее можно ссориться сразу по нескольким причинам: брызги на зеркале, незакрученая крышечка и неравномерно смятый тюбик. И это не считая того, что ты любишь мятный вкус и синие гелевые полосочки, а он — нейтральный аромат и классический белый цвет.
Ребята, не ссорьтесь, просто купите по тюбику каждому и выдавливайте пасту так, как нравится!
Из-за посуды
Почти каждая пара проходит этап, когда нужно решить, кто выносит мусор, кто моет посуду, а кто протирает пыль.
Но с посудой все не так просто, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы назначили ответственного. Но потом все равно начинается: «ты оставила разводы!», «почему ты не замочил тарелку из-под гречки, мне ее теперь зубами отгрызать?», «почему губка киснет в раковине?», «а стол протереть не судьба?»
Проблему может решить посудомоечная машина, а также — терпимость и понимание, что никакая посуда не стоит ваших нервов и хороших отношений.
Из-за телевизора
Вообще, сегодня почти в каждой семье кроме стационарного телевизора есть еще по ноутбуку или планшету на каждого. Поэтому распри возникают не на тему, «камеди клаб» смотреть или «энимал плэнет». Причиной ссор становится громкость звука.
Один любит тишину, другой — «белый шум» телевизора. И как решить вопрос, если вы живете в тесной однушке? Есть такое изобретение — наушники. Рекомендуем воспользоваться.
Из-за одеяла
Один любит укутываться в него, как в кокон, а другой ворочается во сне, нарушая герметичность. Но оба обожают обниматься во сне. В итоге одному — жарко, другому — холодно, а вместо объятий — ночная борьба за одеяло.
Два разных одеяла или одно, но очень большое, вероятно, спасет ситуацию. В конце концов, обниматься можно и в другое время суток.
Из-за носков
Между прочим, это не прерогатива мужчин. Есть семьи, в которых жены разбрасывают носки, а мужья их за это пилят. И наука еще не нашла эффективный способ решения этой проблемы. Разве что изначально выбирать себе партнера, который поступает с носками так же, как и вы. Правда, он может не устроить по остальным параметрам. Но, по крайней мере, из-за носков ссориться не будете!
Из-за будильника
Если ты переставляешь будильник «еще на 10 минут», проваливаясь в тревожный сон и вздрагивая от каждого нового сигнала, не факт, что твой возлюбленный окажется таким же любителем утренних пыток. И тогда это проблема: вы обречены на ежедневную ругань до конца дней, пока смерть не разлучит вас.
Зато это отличный способ регулярно сбрасывать напряжение, не переходя на личности.
Из-за распахнутых шкафов
Если кое-кто всегда опаздывает, собираясь утром на работу, есть большая вероятность, что он оставляет за собой дом в таком виде, словно по нему прошелся смерч: одежда разбросана, кружки с недопитым кофе оставлены на столе, дверцы шкафа распахнуты.
Тут грех удержаться от язвительного комментария: «А потому что вставать надо сразу же, как только прозвенел будильник!» И все, понеслась душа по кочкам. Не факт, что одно связано с другим. Поэтому лучше просто порадоваться, например, что вам не нужно выходить из дома в одно время и драться еще и за право воспользоваться ванной.
Из-за фото в соцсетях
Ему показалось, что на этом фото ты очень миленькая, а тебе — что более неудачного кадра не придумать. И вот теперь на это недоразумение смотрят все ваши общие друзья, а, возможно, — еще и родственники, коллеги и начальство.
Можно бесконечно обсуждать пределы допустимого, но кто-то обязательно что-то не так поймет, будет вечно молод или пьян, просто забудет. Поэтому продолжайте тренироваться в обсуждении проблем: этот навык пригодится, если вы все же останетесь вместе надолго.
Из-за сериалов
Представь, приходишь ты домой, предвкушая провести чудесный вечер за просмотром свежего эпизода вашего любимого сериала. А он ее уже посмотрел! Без тебя!
Вообще, это, конечно, большой вопрос — зачем люди живут вместе, если так друг друга раздражают. Может быть, потому что это любовь?
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У каждой пары, начавшей жить вместе рано или поздно возникают разногласия. Причем больше всего раздражают бытовые мелочи. Как же не разбить семейную...
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