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«Вежу» купили, но в ближайшие месяцы делать ничего не будут
21.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Здание бывшего ресторана «Вежа Града» на аукционе приобрело ОДО «Виталюр», которое сейчас активно развивает розничную сеть в республике.
Супермаркет расположится на первом этаже здания, второй этаж планируется сдать в аренду, а судьба нынешних арендаторов до сих пор не известна. Однако, до начала весны активные работы в здании не планируются.
— Пока будут решаться вопросы с документацией, обсуждаются технические моменты, — сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОДО «Виталюр». — В частности, решается вопрос об организации автостоянки для покупателей.
Напомним, здание «Вежи» неоднократно выставлялось на аукцион, в последний раз цена на него была снижена в два раза минувшим летом. Наконец, в начале ноября его за 630 000
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Здание бывшего ресторана «Вежа Града» на аукционе приобрело ОДО «Виталюр», которое сейчас активно развивает розничную сеть в республике.
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