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В деревне Лопатичи Слуцкого района сгорел жилой дом
21.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Вчера утром в 5:30 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от командира отделения ПАСП №17 Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу в д. Лопатичи.
По прибытии к месту вызова АЦ ПАСП-17 д. Подлесье Слуцкого РОЧС установлено, что горит дом открытым пламенем изнутри. Наличие внутри людей на момент прибытия не было установлено.
Пожар был локализован спасателями в 06:14, ликвидирован в 06:31. В результате пожара уничтожена крыша дома, дом серьёзно выгорел изнутри. Обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается.
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Вчера утром в 5:30 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от командира отделения ПАСП №17 Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу...
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