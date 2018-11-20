В деревне Лопатичи Слуцкого района сгорел жилой дом

Вчера утром в 5:30 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от командира отделения ПАСП №17 Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу в д. Лопатичи.

По прибытии к месту вызова АЦ ПАСП-17 д. Подлесье Слуцкого РОЧС установлено, что горит дом открытым пламенем изнутри. Наличие внутри людей на момент прибытия не было установлено.

Пожар был локализован спасателями в 06:14, ликвидирован в 06:31. В результате пожара уничтожена крыша дома, дом серьёзно выгорел изнутри. Обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

Уважаемые Слутчане, районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает Вам о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности! Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель!



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