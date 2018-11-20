Шесть мифов о сосисках. Специалисты развенчивают популярные заблуждения

Развеиваем их вместе со специалистами компании «Дымов».

Миф первый. «Соевые» и «бумажные»

Миф о том, что вместо мяса в сосиски кладут сою или даже целлюлозу, развеяло ещё тестирование «Роскачеством» сосисок «Молочных» 40 производителей. Сою нашли лишь в трёх образцах, а целлюлозы не было вообще.

«Чтобы убедиться в этом, нужно прочитать состав на этикетке, — добавляет Ирина Борисова, главный технолог компании (у которой, по заключению «Роскачества», а также по данным исследования РОМИР, «Молочные» сосиски — одни из лучших). — Первым будет указан главный ингредиент, то есть тот, что продукт содержит больше всего, потому что все ингредиенты на маркировке указываются по принципу: от большего к меньшему».

Кстати, по словам Ирины, производителю важно вынести состав продукта на этикетку, потому что некоторые ингредиенты (в основном специи) могут быть аллергенами. Люди, страдающие аллергией, должны это увидеть и выбрать безопасную для себя продукцию.

Миф второй. Дорогие такие же по качеству, как и дешёвые

В этом может усомниться — из собственного опыта — любая хозяйка. А вот аргументированный взгляд профессионала — технолога R&D компании Елены Клочковой:

«Цену сосисок нужно соотносить с ценой мяса — их основного ингредиента. Если мясо сейчас стоит в среднем 300 руб. за килограмм, то качественные сосиски не могут стоить 100 руб.». В пачке сосисок весом 500г содержится примерно 350 г мяса, a это уже не менее 200-250 рублей на кило готового продукта. Так что подумайте несколько раз, покупать ли сосиски за 100 рублей килограмм.

Миф третий. Мясо часто подменяют жиром

Жир действительно содержится, но не заменяет мясо — по ГОСТу его в «Молочных» сосисках допускается до 28%. Жир необходим, так как если убрать жир из сосисок, они уже не будут столь сочными и вкусными, потому что жир, как говорят специалисты, раскрывает вкус продукта.

Миф четвёртый. Качество зависит от оболочки

Как известно, сосиски выпускают в натуральной оболочке, целлофановой и полиамидной. Кто-то думает, что в натуральную оболочку кладут более качественное содержимое, а кто-то предпочитает целлофан, который легко снимается.

«Содержимое абсолютно одинаковое, — заверяет ведущий специалист отдела контроля качества компании «Дымов» Наталья Маршалкина. — Но натуральная оболочка по-иному раскрывает вкус, поэтому многие выбирают продукты в ней. Кроме того, после приготовления сосисок в такой оболочке при надкусывании возникает характерный хруст, которым многим нравится. Вот, собственно, и всё отличие от сосисок в целлофане».

А вот у сосисок в полиамидной оболочке есть ещё одна существенная особенность. Дело в том, что сосиски подвергаются кратковременному натуральному копчению. Оно оказывает бактерицидное действие на продукт и одновременно улучшает его органолептические свойства. Сосиски от этого приобретают золотистый цвет и чуть уплотненную красивую корочку с поверхности. Но полиамидная оболочка не пропускает дыма, поэтому в такой оболочке продаются продукты, не прошедшие копчения. Они отличаются по цвету, который остается натуральным нежно-розовым и не содержат нотки дымка — специально для тех, кто его не любит.

Миф пятый. ГОСТ — это гарантии. ТУ — махинации

Тем, кто считает, что продукция, изготовленная по Техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТу, качественной быть не может, специалисты «Дымова» приводят в пример результаты международного конкурса продукции предприятий пищевой промышленности «Гарантия качества». В этом году компания получила золотую медаль за свою «Индейку копчёную», которая как раз изготавливается по ТУ.

«Продукция по ТУ — авторская, — говорит Ирина Борисова. Техусловия дают производителю, с одной стороны, возможность творчества. С другой — позволяют выпускать некоторую продукцию под вкусы разных групп покупателей: кто-то, к примеру, любит посолёнее, кто-то предпочитает сладковатые вкусы».

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Миф шестой. Если произошёл технический сбой, отследить партию, в которую «чего-то не доложили», невозможно

Очень даже возможно. У каждого уважающего себя предприятия для этого отлажены свои цепочки контроля. О том, как работает такая цепочка у «Дымова», рассказывает Елена Клочкова:

«Сначала по целому ряду показателей проверяется сырьё, потом — образцы готовой продукции, тоже по разным показателям. И все эти данные по каждой партии фиксируются. Они заносятся в электронную систему контроля, которую наша компания разработала одной из первых в отрасли. Если, к примеру, человек позвонил на горячую линию и сообщил, какую продукцию, в каком магазине и когда он купил, мы можем отследить всё — не только закладку ингредиентов, но и какое сырьё использовалось, а также в какие ещё магазины эта партия отправлена».

Кстати Регулярно покупая любимые «Молочные» сосиски, мы только догадываемся, почему они получили такое название. Оказывается, всё просто: потому что в фарш, состоящий из говядины и свинины, добавляется молоко. Оно придаёт продукту сочность, нежность и дополнительные вкусовые оттенки.

Советы покупателю

Как правильно выбрать сосиски? Несколько советов Натальи Маршалкиной.

— Первое, что нужно понимать: торговые сети очень бдительно проверяют каждую поставляемую им партию продукции, т.к. ответственность за качество несут не только производители, но и продавцы. Поэтому покупка в сетевых универсамах — уже некая гарантия качества.

Ну, а уже в самом магазине нужно сначала оценить внешний вид упаковки — не повреждена ли она. Затем изучить маркировку: состав продукции и наличие указания о соответствии требованиям техрегламента ТР ТС 022/2011. Затем следует оценить внешний вид самих сосисок — нет ли лишней влаги в упаковках (наличие конденсата допускается) или изменения цвета поверхности самих сосисок.

Если упаковка не повреждена, маркировка соответствует, в упаковках сосисок нет «молочной» белой жидкости , к тому же производитель вам известен, то можно покупать.

А уже дома будете оценивать купленные сосиски по органолептическим показателям, то есть по вкусовым качествам, а также по консистенции (она должна быть нежная, но в меру упругая) и цвету (равномерный нежно-розовый или слегка золотистый).

Это нормально, что у разных производителей сосиски, произведённые по ГОСТу будут отличаться по вкусу — равно как и любая другая продукция. Дело в том, что ГОСТ допускает корректировки рецептуры: к примеру, перец (черный или белый), мускатный орех либо кардамон. К тому же, как у разных хозяек одно и то же блюдо будет иметь разные вкусы, так и у разных производителей.