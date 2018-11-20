Визовое соглашение с Россией может быть подписано в декабре

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Последний раунд переговоров по этому вопросу состоялся буквально несколько дней назад на уровне делегаций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, очередная веха для выхода на уже окончательные договоренности будет в конце ноября - начале декабря. Тогда эксперты должны в очередной раз уже в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор остающихся вопросов, пишет БЕЛТА .

«Остались там технические вопросы. Последний раунд зафиксировал достаточно серьезный прогресс», - сказал министр.

Он рассчитывает, что к 13 декабря проект соглашения будет вынесен на подписание. В этот день как раз запланировано заседание союзного Совета министров.