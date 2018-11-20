Взаимное признание виз с РФ могут подписать уже в декабре

Министр иностранных дел Владимир Макей сообщил сегодня, что в вопросе взаимного признания виз с РФ «есть оптимизм».

21 ноября в Минске по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России глава белорусского внешнеполитического ведомства рассказал о том, когда могут быть подписаны документы о взаимном признании виз между нашей страной и РФ.

«Оптимизм есть. До конца этого месяца еще рабочая группа по вопросам миграции в рамках Союзного государства соберется, обсудит этот вопрос. Я думаю, что оно может быть подписано на заседании Совета министров Союзного государства в декабре. Главная задача там — избежать контроля на внутренних границах, потому что это важно в контексте транзитной составляющей», - рассказал Макей по поводу нюансов в подписании документов. Об этом сообщает БелаПАН .