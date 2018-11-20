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Роберт де Ниро намерен развестись с женой - СМИ
21.11.2018 15:39 — Разное | Аргументы и факты
Актер Роберт де Ниро подаст на развод с супругой Грэйс Хайтауэр, пишет
По его данным, супруги уже не живут вместе и вскоре объявят о расставании.
Де Ниро и афроамериканская актриса Хайтауэр поженились в 1997 году, но через два года развелись.
Спустя пять лет после этого пара вновь оформила брак. У них двое совместных детей: сын и дочь.
Брак с Грэйс Хайтауэр для 75-летнего актера второй по счету. Ранее он был женат на актрисе и певице Дайэнн Эбботт.
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Сообщается, что 75-летний актер и его супруга Грэйс Хайтауэр уже не живут вместе и вскоре объявят о расставании
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