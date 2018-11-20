Роберт де Ниро намерен развестись с женой - СМИ

Актер Роберт де Ниро подаст на развод с супругой Грэйс Хайтауэр, пишет Page Six со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, супруги уже не живут вместе и вскоре объявят о расставании.

Де Ниро и афроамериканская актриса Хайтауэр поженились в 1997 году, но через два года развелись.

Спустя пять лет после этого пара вновь оформила брак. У них двое совместных детей: сын и дочь.

Брак с Грэйс Хайтауэр для 75-летнего актера второй по счету. Ранее он был женат на актрисе и певице Дайэнн Эбботт.