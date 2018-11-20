Уволилась замглавврача больницы, где умерла роженица



Наталья Одинцова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стало известно, врач ушла по собственному желанию., которая работала заместителем главного врача акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска, больше не работает в этой клинике. Два несвязанные между собой источника TUT.BY подтвердили эту информацию. Известный врач оставила должность по собственному желанию.Главный врач 6-й городской клинической больницы Минскаот комментариев по этому поводу в разговоре с порталом отказался. Наталья Александровна также не стала общаться с журналистом.В справке роддома на вопрос о том, можно ли записаться на прием к заведующей Одинцовой, сказали, что ее обязанности сейчас исполняет, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, прокомментировал, что увольнение известного врача — только ее решение.— заметил он. —Наталья Одинцова работала заместителем главного врача акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска с 2014 года.Врач рассказывала, что в роддоме стараются обеспечить хорошие условия всем пациенткам.В мае 2018 года роддом стал лидером по итогам народного голосования, которое проходило по инициативе общественного объединения поддержки семьи «Рождение». В августе 2018 года роддом победил в народном голосовании в акции «Родильный дом, доброжелательный к семье! — 2018». Именно в 6-м роддоме рожала, супруга футболистаВ августе этого года в роддоме случилась трагедия. Умерла молодая 31-летняя женщина, до этого она родила в вип-отделении роддома мальчика. Партизанский районный отдел Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти.Главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко ранее рассказал, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток. Родные женщины считают, что медики ее недосмотрели.