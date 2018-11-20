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Еще один приподнятый: в гамме нового Ford Focus появился "внедорожный" универсал Active Wagon

21.11.2018 15:43 — Разное | Tut.by  
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Мода на кроссоверность не щадит никого: AUTO.TUT.BY уже сообщал, что в семействе Ford Focus четвертого поколения появился хетчбэк Focus Active с увеличенным дорожным просветом, а теперь «под раздачу» попал и универсал Focus SW.


Набор доработок у Focus Active Wagon типичный для подобных псевдовнедорожных версий — это черные пластиковые накладки на бамперах, колесных арках и порогах, а также окрашенная в серебристый цвет пластиковая имитация защиты. Не обошлось и без установки колесных дисков оригинального дизайна, дорожный просвет, как и у хетчбэка, увеличен на 30 мм спереди и на 34 мм сзади.


Из прочих особенностей Active Wagon — задняя многорычажка SLA (short-long arm), подрамник которой крепится к кузову через специальные эластичные элементы с изменяемой жесткостью, что позволяет улучшить виброизоляцию. Доступны адаптивные амортизаторы, а также несколько режимов работы ездовой электроники, среди которых Slippery и Trail для движения по скользкой поверхности, снегу, песку или грязи.


Для Focus Active Wagon зарезервировано четыре турбодвигателя. Бензиновые — это литровая «тройка» мощностью 125 лошадиных сил и 150-сильный четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л, любителям солярки адресуются версии с 1,5- и двухлитровым мотором (120 и 150 сил соответственно). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат», полного привода не предусмотрено.


На европейском рынке Focus Active Wagon будет соперничать с моделями вроде Skoda Octavia Scout и Volkswagen Golf Alltrack. О сроках рыночного дебюта и стоимости приподнятого универсала информации пока нет.

 
 
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В семействе Ford Focus четвертого поколения появился "внедорожный" вариант универсала Focus SW.
 
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