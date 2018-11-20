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На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина
Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Минске на улице Берута произошло загорание на первом этаже пятиэтажки.
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Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Из соседних квартир были выведены четыре человека, в числе которых двухлетний ребёнок. Кроме них из подъезда был эвакуирован 21 человек.
Огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Пожар ликвидирован, причина его возникновения выясняется.
На неделе в Бресте погибла 49-летняя женщина.
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Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Минске на улице Берута произошло загорание на первом этаже пятиэтажки. Фото: Минское ГУМЧС Как сообщает Минское ГУМЧС, в...
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