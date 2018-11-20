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Жёлтый глаз тигра. Кто они – демоны янтарного рая?
Многие из нас любят детективные истории. А в эти вечера, когда по телеку запустили сериал «Желтый глаз тигра», нетрудно представить, с каким интересом его смотрят особенно в Калининграде. Ведь это кино о жизни их «янтарного рая» – так всегда называли область. Чтобы Вы знали, в здешних прибалтийских недрах содержится более 90 процентов мировых запасов «солнечного камня».
Получается, «янтарную мафию» потеснили, но нелегальный оборот камня живуч. Нет уже тех баталий, но зрители постарше наверняка помнят те кровавые криминальные разборки, которые грохотали в области из-за янтарных денег. Одни авторитетные воры сменяли других, банды с битами и пистолетами крошили головы конкурентов...
Собственно говоря, в сериале «Желтый глаз тигра» авторы все это показывают – жестко, со смаком, не жалея красок. Сложно со стороны сказать, были ли у героев сериала реальные прототипы. Похожие вполне могли быть. И герой Павла Прилучного чекист Сергей Звягинцев, и художник Костя Левшин, роль которого исполнил Иван Ивашкин, и девчонки.
Но все же думается, что представлены на суд зрителю образы собирательные. Вор в законе «Конь», которого играет заслуженный артист России Виталий Кищенко, может вполне объединить характеры и поступки действовавших в те времена калининградских криминальных авторитетов Саши Савелия, «Карло» или «Сазона». Друг главного героя «Василёк» многим может напомнить тех бандитов-спортсменов, которые не гнушались любыми средствами, расчищая дорогу к большим преступным деньгам.
Вы заметили – со времен 90-х что-нибудь поменялось? Ну да, стрельба прекратилась.
Ваш В.Д.
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Многие из нас любят детективные истории. А в эти вечера, когда по телеку запустили сериал «Желтый глаз тигра», нетрудно представить, с каким интересом его смотрят...
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