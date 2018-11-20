ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

21.11.2018 15:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Италии. Сразу несколько мощных торнадо прокатились по побережью Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устрашающее природное явление наблюдали жители коммуны Тауризано.

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

Ещё один смерч пронесся вблизи города Кротоне. Он задел пассажирский поезд, в результате чего пострадали несколько человек.

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

Однако самый разрушительный ураган обрушился на побережье Салерно. Водяной торнадо был таким сильным, что поднимал в порту контейнеры и даже небольшие яхты. В результате природных катаклизмов оказалось повалено множество деревьев. Также ущерб был нанесён некоторым зданиям.
Новости по теме

Торнадо на острове Ява: более 30 человек пострадали

Видеофакт: сразу три водных торнадо приблизились к берегам Индонезии

Торнадо в Уругвае: погибли минимум 4 человека

Торнадо пронёсся по японскому острову. Пострадали более 60 человек

Мощный торнадо в Италии срывал крыши и ломал стены домов. 12 человек пострадали

На юго-восток Австралии обрушились два торнадо

Мощный Торнадо в Австралии. Обесточено более 5 тысяч домов

Тайфун на Филиппинах: число жертв превысило 1000 человек
‡агрузка...
Новости 24 часа

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

Два человека погибли из-за протестов во Франции

Судьбоносные этапы нации. Уникальный сборник «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» презентовали в Минске

«Европа убедилась в том, что Беларусь – это надёжный партнёр». Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом ЕИБ

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора

Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Сразу несколько мощных торнадо прокатились по побережью Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устрашающее природное явление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция обещает Лукашенко нескучные президентские выборы в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика