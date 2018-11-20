Об этом девушка сообщила в своем Instagram.





— Удалось пройти в финал и попасть в число тридцати лучших моделей по мнению жюри, — поделилась с подписчиками Маша. — За звание «Мисс топ-модель мира» сразились около 120 девушек.





Мария поздравила с заслуженной победой представительницу Франции и добавила, что впереди еще много интересного.





Собственно, впереди внушительная часть гонки за главным титулом — «Мисс мира — 2018». В перерывах между пресс-конференциями, благотворительными мероприятиями и зваными ужинами Василевич успевает насладиться красотой пейзажей и достопримечательностей Китая, который в этом году принимает конкурс красоты.





Маша радует подписчиков лучезарными улыбками, постит незабываемые, по словам самой «Мисс Беларусь — 2018», фото закатов, бесстрашно позирует на подвесном стеклянном мосту, а еще благодарит всех за поддержку, теплые слова и напутствия и признается в любви.

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Справка. Конкурс «Мисс мира — 2018» проходит в китайском городе Санья. Он стартовал 9 ноября и продлится месяц. За корону соревнуются девушки почти из 120 стран. Им необходимо презентовать себя во время благотворительных проектов и шоу талантов, чтобы доказать свое право на престижный титул.