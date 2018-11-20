Биткоин потерял 25 процентов стоимости за неделю

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Самая известная «крипта» продолжает вести за собой падение всего криптовалютного рынка. За последнюю неделю биткоин просел на 25 процентов, достигнув очередного рекордного минимума.

Только за вторник 20 ноября его цена снизилась на 10 процентов, достигнув показателя в 4,3 тыс. долларов, сообщает dev.by со ссылкой на Reuters.

Падают и другие криптовалюты, от популярных до более маргинальных. Так, Ripple потерял 14 процентов, а Ethereum — 16 процентов. Эти «монеты» — вторая и третья по капитализации, соответственно. Соответственно, общий объём рынка криптовалют также последовательно достигает очередных минимумов.

Отдельные трейдеры считают, что причина обвала кроется в действиях азиатских держателей «крипты». Кроме этого, по мере снижения цены на популярные монеты могут срабатывать автоматические заявки на продажу, которые подпитывают падение.

До этого биткоин несколько месяцев провёл в относительной стабильности на уровне 6,5 тыс.долларов.