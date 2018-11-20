Исса – река в Барановичском и Слонимском районах, правый приток Щары длиной 62 километра. Эта небольшая ныне река тысячелетия назад была полноводной артерией, которая имела большое значение для жителей региона. Даже теперь на ее берегах находится более 20 населенных пунктов, включая Слоним. На Слонимщине Исса несет свои воды мимо деревень Подгорная, Деревная, Малышевичи, Волчуны, Хорошевичи, Нагуевичи, Якимовичи, хутора Рудня и впадает в Альбертинское водохранилище в черте Слонима.





Некоторые исследователи название реки Исса сопоставляют с финским суоми, что значит «большой, великий». А в угро-финских языках слово «исса» употребляется для обозначения ивы. Эта версия не лишена смысла, так как по берегам реки встречается много плакучих ив.



Берега реки были заселены людьми еще в глубокой древности. Одно из первых упоминаний об Иссе (Исороке) датируется 1505 годом, когда великий князь Литовский Александр подарил пану Войтке Яновичу Клочко «двор Деревную с Хорошевичами… с ловами и бобровыми гонами по рекам Исорок и Деревная».



ВАЛУН-СЛЕДОВИК, ЯЗЫЧЕСКОЕ КАПИЩЕ И ЦЕЛЕБНЫЕ РОДНИКИ



Начнем путешествие с деревни Подгорная, которая до 1964 года именовалась Блошно, точно так же, как и приток Иссы. Интересно, что название это произошло от слова «блушь», что означает один из типов верхового болота, где растет мох, используемый для прокладки бревен при строительстве.



Места здесь действительно болотистые. 450 лет назад, 7 октября 1568 года, владелец имения Блошно пан Матыс Хотылевский жаловался в суде на соседа боярина Федора Тарасовича «ижъ его власную мутвицу (низкое, болотистое место, служившее сенокосом) кгвалтовне забралъ и ее уживаетъ».



Известно, что Хотылевский построил на Иссе водяную мельницу. Но до наших дней она не сохранилась.









Интерес представляет огромный валун-следовик в Подгорной, который использовался в ритуальных целях. Еще один след прошлого – языческое капище. Это древнее городище овальной формы размером 35х20 метров в 400 метрах севернее деревни Деревная, на берегу реки Плеховка – притоке Иссы, на возвышенности в урочище Сторожевая Гора. У подножия городища археологи обнаружили лепную (VI-IX вв.) и гончарную керамику.



Первый же православный храм в Деревной появился при панах Клочках в начале XVI века. Однако в официальных документах первая церковь упоминается под 1745 годом. Нынешняя Свято-Троицкая церковь в центре Деревной была возведена на месте старого храма в 1914 году.









Когда-то рядом с Деревной высокая гора на берегу Иссы, напоминающая огромный колпак, была названа «Колпенкой». Из горы до сих пор бьют десять родников, вода в которых считается целебной. В конце XVIІІ века у одного из родников чудесным образом явилась икона Богородицы. Местные жители в 1803 году построили в этом святом месте храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1939 году храм сгорел вместе с иконой. Сейчас на его месте находится православная часовня, а копия чудотворной Колпенской иконы Божией Матери хранится в храме Святой Троицы в Деревной.









ПОЙМАТЬ ФОРЕЛЬ И СПЛАВИТЬСЯ НА БАЙДАРКЕ



Далее Исса ведет в деревню Волчуны. В летописных источниках она упоминается с XVI века, но возраст ее более древний. В энциклопедии «Археология и нумизматика Беларуси» отмечается, что в Волчунах был найден каменный топор, изготовленный 5-6 тысяч лет назад.



Местные жители рассказывают, что в старину в этой местности обитало много волков, поэтому и деревню назвали Волчунами.









Исса вблизи Волчунов издавна славилась своими рыбными местами. Здесь водятся форель, щука, лещ, подлещик, окунь, язь, линь, карась и другая рыба.









А любителей сплавов на байдарках радушно примут в агроусадьбе «Дубровщина» на берегу Иссы. Когда-то на ее месте находилось имение шляхтичей Дубровских. О нем напоминают здания грибоварни, летней кухни и многочисленных хозпостроек.



СЛОНИМСКИЕ ХАТЫНИ



Далее свои воды река несет в «партизанский край». Здесь, где в Иссу впадают притоки Рудня и Турная, когда-то находились одноименные деревни. Это место скорби. Здесь в конце 1942 года немецко-фашистские оккупанты во время карательной операции «Гамбург» сожгли Рудню и Турную вместе с жителями. В память о погибших у дороги стоят крест и два памятника.









КОРАБЕЛЬНЫЕ РОЩИ



А вот окрестности деревни Хорошевичи знамениты своими корабельными рощами. С глубокой древности владельцы этого имения торговали строительным лесом. Спиленные бревна сплавлялись по Иссе в Слоним, а оттуда по Щаре и Неману – в Гродно. В конце XVIII века при графе Тимене в Хорошевичах действовал кирпичный завод.



В 1864 году имение Хорошевичи купил русский полковник – барон Константин Гартинг. Здесь он основал свою резиденцию с прекрасным парком. Аллея парка подходила к ручью с прудом, дно которого было выложено дубовыми плашками. Во дворце была собрана большая библиотека на польском, латинском и русском языках, а также коллекция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сейчас о былом великолепии дворцово-паркового ансамбля напоминают часть главной аллеи и полузасыпанные каменные подвалы усадебного дома.



«СОЛЯНАЯ ШАПКА» И ОХОТНИКИ ЗА ДИКИМ МЕДОМ



Чуть ниже по течению Иссы находится деревня Нагуевичи, которая впервые упоминается в «Актах Слонимского земского суда» 1569 года как село, входящее в состав имения Шиловичи Станислава Немиры Збожного. В древности Нагуевичи были одним из центров солеварения. Специально построенные соляные запруды находились в так называемой «пустовщине Куликовской». Из «Актов» известно, что добыча соли производилась на «болоте Полоном (Полотнице), под тым же селом Нагуевичами».



Процесс производства соли был непрост. Вначале рассол какое-то время отстаивался в запрудах. Затем в большом глиняном котле на огне его выпаривали до загустения, разливали в небольшие тигли и нагревали до тех пор, пока содержимое не выкристаллизовывалось в плотную массу. Тогда тигель разбивали, и взору являлась «соляная шапка», которая была широко известным предметом торговли.



Ниже по течению, у деревни Якимовичи, где в Иссу впадают речки Амшенка, Каменка и Иска (Гутянка), живописные места еще в глубокой древности были знамениты своими «пчелиными пастухами» – полазниками, прародителями современных пасечников. В XVI веке «в пуще Слонимское, за Якимовичи, за рекой Исорокою (Иссой), над речкою Любовкою у Прудища» было много бортных деревьев, в которых якимовские полазники выпиливали дупла для пчелиных ульев, чтобы впоследствии выбирать мед.









ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ



Иссу пересекает старый гостинец, известный под названиями Несвижский, или Наполеоновский тракт, который когда-то вел на Столовичи, Снов и Несвиж. Сейчас его именуют Минский тракт. По этой дороге в свое время прошли армии различных завоевателей: шведские вояки Карла XII, полки Наполеона, войска немецкого кайзера Вильгельма и фашистские полчища.



Говоря о военном прошлом, нельзя не упомянуть об укрепленных линиях, проходивших по берегу Иссы рядом с Якимовичами. Здесь находится один из 10 мостов, построенных на реках в Слонимском районе. Нынешнее бетонное сооружение было построено сравнительно недавно, на месте моста, который был восстановлен после Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть руины немецких дотов времен Первой мировой войны и польских укреплений 1920-30 годов.



Далее Исса поворачивает на запад и около четырех километров течет вдоль отрезка железной дороги Барановичи–Слоним, построенной в 1886 году. Расположенный неподалеку полустанок носит название реки.









МИНИ-ГЭС НА ОЗЕРЕ



В черте Слонима Исса впадает в Альбертинское озеро. Озеро – часть усадебного комплекса «Альбертин», построенного в первой половине XIX века Войтехом Пусловским. Ныне это памятник усадебно-парковой архитектуры. История гласит, что когда-то у Войтеха было три сына: Альберт, Магдалин, Тит. После гибели старшего сына ее переименовали в Альбертин. История гибели Альберта овеяна легендами. По одной из версий, он утонул в озере во время прогулки с дочерью. По другой – прятался за озером во время восстания и пропал. Некоторые легенды утверждают, что при Альберте на момент его гибели были семейные драгоценности. Их до сих пор продолжают искать на дне озера и в окрестностях.









В 1823 году крепостные крестьяне деревни Юрздыка по приказу помещика Владислава Пусловского построили на озере плотину для поднятия уровня воды, чтобы применить водный привод для использования его на промышленных предприятиях и постройке водяной мельницы. В это же время здесь был построен силикатный завод, просуществовавший до 1915 года, продукция которого шла в первую очередь на постройку фабричных зданий суконной фабрики и водяной мельницы.



Свою прибыль от земельных владений Пусловские увеличивали доходами от продажи леса за границу. Исса была чрезвычайно извилистой, что затрудняло сплав древесины, поэтому в 1850 году Пусловский силами крепостных крестьян спрямил русло реки, отведя течение в выкопанный канал длиной 3 километра и шириной около 10 метров, названный Копаница (от слова «копать»).











13 июля 2017 года на озере в микрорайоне Альбертин была открыта первая в республике частная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт в час. Она обеспечивает электроэнергией дома в частном секторе.









ПЛОТИНА ДЛЯ ФАБРИКИ



Вытекая из Альбертинского озера Исса несет свои воды в Лабазовское озеро. В конце XVIII века магнат Михал Казимир Огинский велел построить на Иссе плотину, задерживающую течение реки для приведения в действие мукомольной мельницы, построенной на улице Виленской (ныне улица Багратиона). В 1824 году на этом месте была основана крупная суконная фабрика российского сенатора графа Николая Новосильцева. Спустя 20 лет она была закрыта, а возрождена чуть позже купцом Бланкштейном. Но оборудование фабрики сильно пострадало от пожара, и владелец в 1860 году продал ее.

В 1921-39 годах здания бывшей суконной фабрики занимала спичечная фабрика – «польский монополь запальчаны». Во время Великой

Отечественной войны фабрика сильно пострадала. После войны здесь построили аппаратно-прядильный цех артели «Большевик». 1 октября 1960 года артели «Большевик» и «1 Мая» объединились в фабрику «Текстильщик». Сегодня ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в стране по выпуску полушерстяной камвольной пряжи.



Во второй половине прошлого века озеро и его окрестности приобрели ухоженный вид. Теперь здесь находится живописная городская зона отдыха.

Несколько лет назад на берегу Лабазовского озера открыли площадку для пляжного футбола. Площадку не раз уже протестировали во время республиканских и районных чемпионатов по пляжному футболу. Трибуны всегда заполнены – ведь за победу в матчах сражается любимец слонимских болельщиков – команда «Форсаж».











Сразу за Лабазовским озером, Исса пройдя еще несколько километров, впадает в Щару.





