В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии

В дивизионе «D» Лиги наций определились все полуфиналисты. Ими стали команды Беларуси, Грузии, Македонии и Косова, которые одержали победы в своих отборочных группах.

В результате команда Беларуси в полуфинале сыграет с грузинами. Матч состоится на поле соперников, так как сборная Грузии набрала больше очков в своей отборочной группе – 16. У белорусов в группе «2» – 14. Во втором полуфинале Македония примет Косово.

В ноябре 2019 года с помощью жеребьевки определится, победитель какой из пар проведет у себя финал. Победитель финала Лиги наций гарантированно примет участие в финальной части Чемпионата Европы по футболу-2020.

Отметим, что пары полуфиналистов могут измениться, если кто-то из этой четверки попадет на Евро-2020 с помощью традиционной квалификации. Она пройдет в марте-ноябре 2019 года.