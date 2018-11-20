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В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии

21.11.2018 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии
Фото из открытых источников

В дивизионе «D» Лиги наций определились все полуфиналисты. Ими стали команды Беларуси, Грузии, Македонии и Косова, которые одержали победы в своих отборочных группах.

В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии Белорусские футболисты вышли в полуфинал Лиги наций в дивизионе «D»

В результате команда Беларуси в полуфинале сыграет с грузинами. Матч состоится на поле соперников, так как сборная Грузии набрала больше очков в своей отборочной группе – 16. У белорусов в группе «2» – 14. Во втором полуфинале Македония примет Косово.

В ноябре 2019 года с помощью жеребьевки определится, победитель какой из пар проведет у себя финал. Победитель финала Лиги наций гарантированно примет участие в финальной части Чемпионата Европы по футболу-2020.

Отметим, что пары полуфиналистов могут измениться, если кто-то из этой четверки попадет на Евро-2020 с помощью традиционной квалификации. Она пройдет в марте-ноябре 2019 года.

 
 
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