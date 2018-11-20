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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения

21.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Официально праздник был провозглашен в 1996 году, хотя сама история телевидения началась почти век назад.

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Учредителем этого праздника является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая провозгласила этот день в своей резолюции от 17 декабря 1996 года. Этот день был выбран в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года.

Генеральная Ассамблея ООН признала возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение, привлекая внимание всего мира к конфликтам, угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы. Телевидение было признано важным инструментом воздействия — ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.

В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации.

Телевидение (от теле… и слова "видение") — область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения).

Зарождение телевидения относится к началу XX века.

У него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в начале 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования. Толчком к созданию электронного телевидения послужило изобретение передающей телевизионной трубки и кинескопа.

Исторически телевидение развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 1950-х годов в США, СССР и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа.


 
 
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Официально праздник был провозглашен в 1996 году, хотя сама история телевидения началась почти век назад.
 
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