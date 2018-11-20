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Места для велосипедов появятся во всех поездах региональных линий экономкласса
На Белорусской железной дороге во всех поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов.
На первоначальном этапе места для провоза велосипедов предусмотрены в электропоезде ЭР9 и дизель-поезде ДР1А в головных вагонах. В дальнейшем такими местами планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса.
Как сообщалось, конструкция позволяет провозить в вагоне одновременно три велосипеда в неразобранном виде. Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета. За провоз велосипеда в разобранном виде плата с пассажиров не взимается.
БЖД также планирует оборудовать подвижной состав специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади. Все работы будут проводиться при плановых ремонтах подвижного состава, пишет
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На Белорусской железной дороге во всех поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов. На первоначальном этапе места для провоза...
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