Лидские пограничники задержали женщину с чужим паспортом, а также 39-летнего жителя Ирака





20 ноября около часа ночи в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении легкового автомобиля Opel, следующего в Литву, пограничный наряд выявил нарушителя государственной границы.

Во время проверки документов одна из пассажирок предъявила паспорт гражданки России. При проведении идентификации личности было установлено, что документ не принадлежит предъявителю. В ходе разбирательства задержанная созналась, что взяла паспорт сводной сестры, которая имеет право на постоянное проживание в Вене. Именно в столицу Австрии и направлялась правонарушительница, желая остаться в Евросоюзе на постоянное место жительства.

В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Она помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, по факту использования чужого документа при пересечении границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и 2 ст. 380 УК Республики (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).

Утром 20 ноября в непосредственной близости от государственной границы пограничный наряд выявил неизвестного. Им оказался 39-летний гражданин Ирака. В ходе разбирательства установлено, что выходец из Ближнего Востока преследовал типичную для нелегала цель – поиск лучших условий жизни в странах ЕС.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания. Ему грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет и штраф. Иностранец помещен в изолятор временного содержания Лидского пограничного отряда, сообщает пресс-служба ГПК .