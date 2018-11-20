По информации представителей ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Сейчас он находится в реанимации. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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В Гомеле сбили 9-летнего ребенка, переходившего дорогу на «зеленый»
21.11.2018 16:24 — Разное | Аргументы и факты
По информации представителей ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Сейчас он находится в реанимации. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 20 ноября.
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