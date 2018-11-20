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Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

21.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

Военно-историческая реконструкция «Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го», посвященная 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 25 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

В плане мероприятия — реконструкция двух исторических эпизодов Великой Отечественной войны. Первый — в период партизанской войны (октябрь-ноябрь 1943 года), второй — непосредственно освобождение Гомеля Красной Армией (10-25 ноября 1943 года). «Реконструкция событий, произошедших 75 лет назад, пройдет в историческом месте — на берегу реки Сож, по направлению ее форсирования и наступления 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной Армии, в результате которых 26 ноября 1943 года был освобожден Гомель», — рассказали в управлении.

Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

В реконструкции боевой операции будет задействовано более десятка уникальных образцов техники и вооружения, автомобили и мотоциклы, пушки, телеги и многое другое. Действующие машины, элементы униформы военных лет предоставят Гомельский областной музей военной славы и частные коллекционеры региона.

В этом году ставшие традиционными в Гомеле и области реконструкции военных событий приобретут масштабы международного фестиваля. Участие подтвердили представители более десяти военно-исторических клубов из Беларуси (Гомель, Минск, Брест, Гродно, Могилев, Рогачев, Калинковичи) и России (Брянск, Санкт-Петербург и др.).

Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

По словам организаторов, это будет одно из самых крупных мероприятий такого плана в регионе. Действия развернутся на берегу реки Сож в районе остановки общественного транспорта «Пляж Роповский» (5-й микрорайон) в 13.00. Неподалеку разместятся два стилизованных военно-исторических палаточных лагеря.

Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

Военно-историческая реконструкция организуется при поддержке Гомельского городского исполнительного комитета и Белорусского военно-исторического объединения «Честь мундира».
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/rekonstruktsija-voennyh-sobytij-projdet-v-gomele-nakanune-jubileja-osvobozhdenija-goroda-326353-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Военно-историческая реконструкция "Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го", посвященная 75-й годовщине освобождения областного центра от...
 
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