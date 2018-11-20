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"Тело мужа с 10 этажа пришлось нести на руках". В новостройке Лебяжьего не могут починить лифт

21.11.2018 16:38 — Разное | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY написала читательница Ольга и рассказала, что пережила ее семья из-за постоянно ломающегося лифта в новостройке в Лебяжьем. Лифт у них Schindler, единственный на подъезд. «В последние время лифт работал с простоями, ломался 1−2 раза в месяц. Это доставляло много неудобств, особенно молодым родителям с колясками. 9 ноября случилась беда: умер мой муж. Лифт в этот день опять не работал. Сначала мама, потом я звонили в „115“ и „Беллифт“, объясняли ситуацию, просили починить лифт, чтобы на руках не сносить тело мужа с 10-го этажа. Бригада выезжала, но не починила. Лифт стал работать лишь на третий день! Нам это мало помогло, но страшно представить, если бы кому-то с верхних этажей стало плохо. Что тогда? Почему за год специалисты так и не разобрались, что не так с лифтом?».


Дом, в котором живет Ольга, расположен на проспекте Победителей, 119. В первом подъезде установлен всего один лифт, но с большой кабиной.

— Когда строились, квадратный метр в нашем доме стоил довольно дорого. Застройщик установил лифты Schindler — крупнейшей мировой лифтово-эскалаторной компании, — и мы даже не думали сомневаться ни в качестве лифтового оборудования, ни в его надежности. Заселились мы в 2016 году и первое время лифт работал без проблем. Но в последний год лифт стал работать с простоями, доставляя жильцам много неудобств, — рассказала Ольга.

Так вышло, что мой муж целый год боролся с онкологическим заболеванием и с июля не мог двигаться (был прикован к кровати). Периодически врачи поликлиники и скорой помощи вынуждены были подниматься пешком на 10 этаж. Мы звонили в ОАО «Беллифт», которое обслуживает Центральный район и имеет круглосуточную аварийную службу, объясняли ситуацию. Лифт ремонтировали, но, как правило, уже с опозданием.


Вечером 9 ноября муж Ольги умер. В этот день за ним присматривала мама Ольги, которая рассказала, что лифт не работал с часу дня.

— Мама заявку не оставляла, поэтому когда я пришла с работы, то в 18.40 позвонила в службу «115», объяснила, что муж находится в очень тяжелом состоянии. В 20.00 набрала диспетчера «Беллифта». Там мне объяснили: заявка была, но сейчас пересменка, и как только она закончится, они направят бригаду. Около 21-го часа муж умер. Еще один звонок в «115», уже с объяснениями, что у нас находится труп и нам его надо будет сносить вниз с 10 этажа. В 22.00 прибыла бригада ремонтников. Результат — бригада ушла, а лифт так и не тронулся с места. Снова звонила в «Беллифт». Ответ для нас был шоком — бригада не смогла починить, наладчик будет только в понедельник в 10 утра! Лифт действительно починили в понедельник 12 ноября, но не в 10 утра, а ближе к двум часам дня. Помощь нам уже была не нужна… Мы получили большие неудобства, которые решились деньгами.

Ольга призналась, что решилась рассказать свою историю, чтобы другие жильцы не столкнулись с подобным.

— Нам хотелось бы понять, почему лифт так часто ломается. В чем причина? Мы задавали эти вопросы «Беллифту». Нам сказали, что виноваты сами, потому что в подъезде люди делают ремонты, возят строительные материалы, а лифт — грузовой! — на такие нагрузки не рассчитан. Но ведь и в других подъездах идут ремонты, и лифты там Schindler, однако так не ломаются, как наш.


«Беллифт»: Стройматериалы на лифте поднимать нельзя

На вопросы REALTY.TUT.BY относительно работы лифта в первом подъезде дома № 119 по проспекту Победителей ответил Юрий Багрий, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

— У каждого лифта есть свой абонентский блок, который через концентратор передает информацию на диспетчерский пункт. Современная система диспетчерского контроля устроена так, что дает возможность не только осуществлять переговорную связь между кабиной и оператором, но и контролирует работу лифта, — рассказал Юрий Николаевич. — Благодаря такой системе, диспетчеры могут получать информацию о работе лифта в онлайн режиме. Открыты ли двери в кабине лифта, есть ли там человек, на какой этаж поднимается — все это система видит и если есть сбои, автоматически фиксирует. И когда люди говорят, что у них не работал лифт, мы это можем отследить в онлайн режиме.

Юрий Николаевич признает: в работе лифта нашей читательницы действительно были сбои.

— Для сравнения, во втором подъезде этого дома лифты (их там два) останавливались пять раз за год, в первом — 12. С учетом того, что жильцы делают ремонты и возят в лифте стройматериалы, обычно этим и заканчивается. Такие случаи в этом доме неоднократно наблюдались. Как показала практика, после того, как все переедут — сбои в работе лифта прекращаются.

— Все-таки причина в неправильном использовании лифта?

— Двенадцать сбоев электроники за год — это много. Поэтому будем еще разбираться, что к этому привело. Но вопрос не только в лифте и качестве обслуживания. Проблема может быть в его использовании. Это в простонародье люди называют лифты с большими кабинами «грузовыми», на самом же деле то, что у нас стоит в жилых домах — не важно, девятиэтажка в спальном районе или дом премиум-класса, — это все пассажирские лифты. В них можно перевезти тумбочку, телевизор. Но для перевозки стройматериалов и строительного мусора они не предназначены.

— Есть ли нормативы, за какой период ремонтируется лифт?

— У нас со сроками очень строго. Есть два основных параметра, которых мы придерживаемся: во-первых, запустить лифт в течении суток; во-вторых, эвакуировать человека в течение 45 минут (если застрял в кабине). В подъезде № 1 на проспекте Победителей, 119 техническое обслуживание лифта было проведено своевременно и по правилам.

 
 
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Лифт импортный. Специалисты говорят, что частые поломки возникают из-за того, что жильцы перевозят в этом лифте стройматериалы.
 
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