Сколько минчан в 2018 году перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуска за свой счет

В Минске 10,4 тысячи человек в январе-сентябре этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. При этом еще 23 тысячи человек трудились с целодневными простоями, рассказали в Мингорисполкоме.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

При этом работников, занятых в режиме неполного рабочего времени и находивших в отпуске по инициативе нанимателя, в этом году стало на 36,6% меньше в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Аналогичная ситуация произошла с целодневными простоями. В этом году таких трудящихся было на 36,7% меньше, чем годом ранее, — 22,8 тысячи человек.

— В текущем году на рынке труда Минска отмечается улучшение ситуации: увеличился спрос на рабочую силу, сократилась текучесть кадров и масштабы высвобождения работников, снизились скрытая и регистрируемая безработица, — отмечают в Мингорисполкоме.

На начало ноября в Минске было 1,2 тысячи официально безработных. Это на 58% меньше, чем год назад. Средний размер пособия по безработице в Минске в октябре этого года составил 25,53 рубля.

Напомним, в Беларуси ранее определили 48 районов и городов, в которых по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.

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