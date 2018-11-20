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СК: в Гомеле больше месяца ищут пропавшего 80-летнего пенсионера

21.11.2018 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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СК: в Гомеле больше месяца ищут пропавшего 80-летнего пенсионера
Следственный комитет РБ

Как стало известно, в Гомеле пропал пожилой мужчина. Утром 8 октября 80-летний Иван Кириленко вышел из дома на прогулку и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

СК: в Гомеле больше месяца ищут пропавшего 80-летнего пенсионера В Бресте ушел из дома и пропал 13-летний ребенок

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, в данный момент поисками пенсионера занимаются следователи. Они уже обследовали территорию в районе места жительства мужчины, лесные массивы, а также опросили его родственников, соседей и друзей.

К сожалению, пока поиски не дали результатов. Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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8 октября 2018 года 80-летний Иван Кириленко вышел из дома и пропал.
 
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