СК: в Гомеле больше месяца ищут пропавшего 80-летнего пенсионера

Как стало известно, в Гомеле пропал пожилой мужчина. Утром 8 октября 80-летний Иван Кириленко вышел из дома на прогулку и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, в данный момент поисками пенсионера занимаются следователи. Они уже обследовали территорию в районе места жительства мужчины, лесные массивы, а также опросили его родственников, соседей и друзей.

К сожалению, пока поиски не дали результатов. Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы.