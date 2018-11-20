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Госавтоинспекция продолжает контролировать соблюдение ПДД водителями сельхозтехники
21.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Госавтоинспекция продолжает работу по выявлению нарушений правил дорожного движения со стороны водителей сельскохозяйственной техники.
В Госавтоинспекции напомнили, что движение крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования разрешается только при наличии специального разрешения. Кроме того, на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве должен быть включен маячок оранжевого цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и установленный на кабине. При ширине транспортного средства более 3,5 метров проблесковыми маячками оранжевого цвета должны быть дополнительно оборудованы его крайние габариты по ширине.
При выявлении нарушений проезда водителями крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдают предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения.
В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.
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