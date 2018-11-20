В Минске на одного безработного приходится 16 вакансий. Какими зарплатами наниматели заманивают кадры

Средний уровень оплаты по вакансиям, которые значатся в базе службы занятости, в Минске составляет 604 рубля, сообщили в Мингорисполкоме. Большинство предложений нанимателей — 57,4% — с зарплатой от 400 до 800 рублей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наибольшая часть вакансий (57,4%) — с зарплатой от 400 до 800 рублей, 26,2% — менее 400 рублей, 15,4% — от 800 до 1500 рублей, 1,0% — более 1500 рублей, рассказали в Мингорисполкоме.

На начало ноября в Минске было 18,8 тысячи вакансий. Это на 41% больше, чем год назад — 13,4 тысячи человек.

— Преимущественно спрос на кадры сформировали организации строительства (26,2%), торговли (13,7%), промышленности (12,9%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (10,8%), образования (7,0%). Удельный вес вакансий для рабочих составил 65,3% (12,3 тысячи). Спрос нанимателей города на кадры представлен 950 профессиями и квалификациями, — отмечают в Мингорисполкоме.

При этом на одного зарегистрированного безработного приходится 16,1 вакансии. Год назад этот показатель составлял 4,8 вакансии.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля, а в Минске — 1 319,5 рубля.

Читайте также

Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату

Сколько белорусов оштрафовали за «забытые» деньги в паспорте на границе