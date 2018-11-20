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Опубликована инструкция по уничтожению немецкого танка T-VI "Тигр"
Тяжелый танк T-VI «Тигр», на который возлагал большие надежды Гитлер во время битвы на Курской дуге, оказался уязвимым по меркам своего времени. Об этом говорится в
По сведениям автора, для борьбы с «Тигром» можно использовать крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ружья, бутылки с горючей смесью, противотанковые мины.
Особое уязвимое место у танка — ведущее колесо. Выстрел бронебойным или осколочно-фугасным снарядом в переднее ведущее колесо, в заднее колесо-ленивец или в гусеницу обездвижит танк.
Еще одно слабое место — корма танка. Там с правой и левой стороны расположены баки с горючим, между которыми установлен двигатель. Выстрел бронебойно-подкалиберным снарядом калибра 76-мм по нижнему бортовому листу приведет к возгоранию танка.
В статье также рекомендуется стрелять фугасными и бронебойными снарядами по командирской башенке — так ее можно вывести из строя. Вести огонь из всех видов оружия автор советует и по танковой пушке — существует большая вероятность вывести ее из строя.
Сверху в кормовой части корпуса находятся жалюзи над воздухозаборником и вентилятором. Спереди воздухоприток расположен на крыше между люками водителя и радиста. Если туда забросить бутылки с зажигательной смесью или противотанковые гранаты, то боевую машину можно было поджечь.
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В статье также рекомендуется стрелять фугасными и бронебойными снарядами по командирской башенке
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